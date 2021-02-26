DHA

Kanada’nın Manitoba kentinde olan ve iki yıl önce Guinness Dünya Rekorları Kitabı’na giren kar labirenti koronavirüs salgınına rağmen ziyaretçi akınına uğradı.

DHA'nın haberine göre ülkenin Québec eyaletinde bulunan kar labirenti, kış sezonun açılmasıyla 13 Şubat’ta açıldı.

Kovid-19 salgını sebebiyle açılması konusunda belirsizlik yaşanan labirent kış sezonuyla birlikte görücüye çıktı.

Dev labirente ek olarak, kardan heykeller, kaydıraklar ve dev kızak pisti de tema parkında ziyaretçilere sunuldu.

Kar labirentinin 3 kilometre alanı kapladığı kaydedildi.