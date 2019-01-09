SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika

Dünyanın en çekici golfçüsü Paige Spiranac

Giriş: 09.01.2019 - 12:21 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan ABD asıllı golfçü Paige Spiranac Instagram paylaşımlarıyla ilgi çekiyor. Paige Spiranac güzelliği ve düzgün fiziği nedeniyle 'dünyanın en çekici golfçüsü' olarak tanınıyor

  • 1Dünyanın en çekici golfçüsü Paige Spiranac
    1|25

    ABD asıllı golfçü Paige Spiranac, Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

     

  • 2Dünyanın en çekici golfçüsü Paige Spiranac
    2|25

    Spiranac, dünyanın en iyileri arasında yer almamasına rağmen güzelliği sayesinde 'dünyanın en çekici golfçüsü' olarak anılıyor. 

     

  • 3Dünyanın en çekici golfçüsü Paige Spiranac
    3|25

    25 yaşındaki Paige Spiranac, San Diego State Üniversitesi'nden mezun oldu. 

     

  • 4Dünyanın en çekici golfçüsü Paige Spiranac
    4|25

    2015 yılından beri profesyonel olarak golf oynayan güzel kadın, birçok kupanın da sahibi. 

     

  • 5Dünyanın en çekici golfçüsü Paige Spiranac
    5|25

    Popüler fotoğraf paylaşım sitesi Instagram'da 1.6 milyondan fazla takipçisi olan Spiranac bu sayıyı her geçen gün daha da artırıyor.

     

  • 6Dünyanın en çekici golfçüsü Paige Spiranac
    6|25

    İşte güzelliği ile rakipleri arasından sıyrılan genç kadının sosyal medya paylaşımları...

     

  • 7Dünyanın en çekici golfçüsü Paige Spiranac
    7|25
  • 8Dünyanın en çekici golfçüsü Paige Spiranac
    8|25
  • 9Dünyanın en çekici golfçüsü Paige Spiranac
    9|25
  • 10Dünyanın en çekici golfçüsü Paige Spiranac
    10|25
  • 11Dünyanın en çekici golfçüsü Paige Spiranac
    11|25
  • 12Dünyanın en çekici golfçüsü Paige Spiranac
    12|25
  • 13Dünyanın en çekici golfçüsü Paige Spiranac
    13|25
  • 14Dünyanın en çekici golfçüsü Paige Spiranac
    14|25
  • 15Dünyanın en çekici golfçüsü Paige Spiranac
    15|25
  • 16Dünyanın en çekici golfçüsü Paige Spiranac
    16|25
  • 17Dünyanın en çekici golfçüsü Paige Spiranac
    17|25
  • 18Dünyanın en çekici golfçüsü Paige Spiranac
    18|25
  • 19Dünyanın en çekici golfçüsü Paige Spiranac
    19|25
  • 20Dünyanın en çekici golfçüsü Paige Spiranac
    20|25
  • 21Dünyanın en çekici golfçüsü Paige Spiranac
    21|25
  • 22Dünyanın en çekici golfçüsü Paige Spiranac
    22|25
  • 23Dünyanın en çekici golfçüsü Paige Spiranac
    23|25
  • 24Dünyanın en çekici golfçüsü Paige Spiranac
    24|25
  • 25Dünyanın en çekici golfçüsü Paige Spiranac
    25|25

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X