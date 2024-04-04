Dünyanın en değerli 11'i güncellendi: İşte 1.27 milyar Euro'luk kadro!
Transfermarkt, Avrupa'nın büyük liglerinde yaptığı güncelleme sonrasında dünyanın en değerli yeni 11'i de belli oldu. Kylian Mbappé ve Erling Haaland, 180 milyon euro piyasa değerleriyle ileri uçta kendilerine yer buldular... İşte 1.27 milyar Euro'luk kadro
Giriş: 04.04.2024 - 15:53 Güncelleme: 04.04.2024 - 15:53
1
Diego Costa (Porto) - 45 milyon euro
2
Alphonso Davies (Bayern Münih) - 60 milyon euro
3
Trent Alexander-Arnold (Liverpool) - 70 milyon euro
4
Saliba (Arsenal) - 80 milyon euro
5
Ruben Dias (Manchester City) - 80 milyon euro
6
Declan Rice (Arsenal) - 110 milyon euro
7
Saka (Arsenal) - 130 milyon euro
8
Vinicius Jr. (Real Madrid) - 150 milyon euro
9
Bellingham (Real Madrid) - 180 milyon euro