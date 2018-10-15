Trabzon’un Ortahisar ilçesi Pazarkapı mahallesinde yapımı süren Ortahisar belediye, kaymakamlık ve ticari alanlarının inşaatlarının devam ettiği bölgede antik liman rıhtım duvarı, yapı izleri ve anfora parçaları bulundu.

İHA'nın haberine göre konuyla ilgili bilgiler veren Erüz, bölgedeki kazı çalışmaların büyük titizlikle yapılması gerektiğine işaret etti.

Erüz, “Daha öncesinde Trabzon Kalesini Ortahisar’dan denize kadar olan kısmında 1970’lere kadar Trabzon sahilinde Moloz’un üst kısmında, eski liman dedikleri bir liman vardı. Bu liman antik liman yani Roma İmparatorluğu Hadrianus Dönemi’nden beri var olduğu bilinen bir liman. Bu limanın Trabzon’un hatta bölgenin dünyada sayılı büyük limanlarımdan birisi olduğu söyleniyor” dedi.

Bölgenin tarih yönünden önemli bir yere sahip olduğunu kaydeden Erüz, “Trabzon Kalesi üç bölümden oluşuyor. Aşağıhisar, Ortahisar ve Yukarıhisar. Yukarıhisar ve Ortahisar antik çağdan beri var olduğu düşünülen bir kale. Aşağıhisar dediğimiz bugünkü Pazarkapı Moloz civarının bulunduğu bölge ise çok çok daha sonradan yani milattan sonra 1300’lü yıllarda yapılmış olan bir kale.”

“Diğer kaleler ise milattan önce kalan kısımlar. Neden 1300’lü yıllarda yapıldı çünkü Trabzon gelişti ve etrafında artık tamamen Türkler tarafından kuşatıldığı için saldırılara karşı koruyabilmek ve özellikle ticareti kale içinde güveni sağlamak için kalenin büyütülme ihtiyacından yola çıkılarak 1300’lü yıllarda Trabzon Kalesi yeniden elden geçirildi ve büyütüldü.”

“Daha öncesinde Trabzon Kalesi'ni Ortahisar’dan denize kadar olan kısmında 1970’lere kadar Trabzon sahilinde Moloz’un üst kısmında eski liman dedikleri bir liman vardı. Bu liman antik liman, yani Roma İmparatorluğu Hadrianus döneminden beri var olduğu bilinen bir liman. Bu limanın Trabzon’un, dünyanın sayılı büyük limanlarından birisi olduğu söyleniyor.”

“Birkaç bin yıl dayanabilmiş bir limandan bahsediyoruz. Doğası gereği dere ağızlarına yakın bir yerlere yapılan limanlar derelerden gelenlerle zamana bağlı olarak dolar. Trabzon Limanı da gemilerin dere içi yatağındaki koya girerek konumlandığı bir yerdi. Daha sonraki dönemlerde ise bugünkü Moloz’da bulunan antik liman dediğimiz limanın yapıldığı düşünülüyor” diye konuştu

UZMANLAR ROMA KALESİ, KALINTISI OLDUĞUNU SÖYLEDİLER

Bölgedeki kalıntıları inceleyen uzmanların bölgede Roma kalesi kalıntılarının bulunduğunu söylediklerini kaydeden Erüz, “Şu anda kazı yapılan yere gidildiğinde her hangi jeolog, arkeolog, sanat tarihçi oradaki toprak kesitine bakacak olursa en üst tabakadaki toprakların, iki metreden sonra kuma dönüşmeye başladığını ve kumun da yavaş yavaş inceldiği görebilir”

“İskelenin Molla Halil Camisi’nin daha güneyinde Karabaş Camisi’nin o civarlarında olan bölgede olduğu düşünülüyor. Dolmayla birlikte yavaş yavaş denize çekilen kara, otomatikman liman ya da iskeleyi de denize doğru yapılmasını gerekli kıldı. İlerleyen süreçte bugün tamamen kapatıp yok ettiğimiz bir antik liman yapıldı.”

“Antik liman yapıldığında antik limanın arka kısmında güneyde Trabzon kalesi ile direkt bağlantısı olmadığı için kalenin güvenliğini sağlayabilmek için limanın ardına büyük olmasa da koruyucu bir kale yapılmış. O kale bugün Pazarkapı kazılarının içinden çıkan kale. Bazıları bunun kale olmadığını söylüyor. 3,5 metre kalınlığında surdan başka bir duvar olmaz. 3,5 metre kalınlığında kimse bir kilise için, bir mabet için ya da bir hamam için duvar yapmaz. Uzman arkadaşlara sorduğumuzda bize Roma kale kalıntısı olduğunu söylediler” şeklinde konuştu.

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