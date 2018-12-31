Hayvanlar aleminin en hızlı uçan kuşu olarak bilinen, havada yatay hızı saatte 180 kilometreye, avlanırken ise dalış hızı saatte 320 kilometreye kadar çıkabilen Gökdoğan, Trabzon'da yaralı olarak bulundu.

İHA'nın haberine göre gerekli tüm tedavi ve bakımları yapılan kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Trabzon Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tekrar doğaya bırakıldı.

GÖKDOĞAN KUŞU HAKKINDA

Bayağı doğan, gökdoğan, alaca doğan ya da yalnızca doğan doğangiller familyasından oldukça yaygın bir gündüz yırtıcı kuş türüdür. Gökdoğanın sırtı kül grisi, başı kara ve alt kısımları beyaz üzerine çubukludur. Gökdoğan hızıyla tanınır; avına doğru yaptığı kendine özgü dalış sırasında maksimum hızının anlık olarak saatte 360 kilometrenin üzerine çıkabildiği tahmin edilmektedir. Bu hız gökdoğanı hayvanlar âleminin en hızlı türü yapmaktadır.

Gökdoğanın üreme alanları arktik tundralardan dönencelere kadar çok geniş bir alanı kapsar. Kutup bölgeleri, çok yüksek dağlar ve tropikal yağmur ormanlarının dışında, dünyanın her yerinde bulunur. Gökdoğan genel olarak orta boyda kuşlarla beslenir ama küçük memelileri, küçük kertenkeleleri ve hatta böcekleri de avladıkları gözlemlenmiştir. Bir yaşında cinsel olgunluğa erişen gökdoğan hayat boyunca tek eşli olarak yaşar ve yuvasını kayalık kenarlarında ve son zamanlarda insan yapısı yüksek binalarda yapar.

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