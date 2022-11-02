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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünyanın en ilginç ve en çılgın tasarımlı 100 evi!

OMG! Adlı projesiyle dünyanın en ilginç ve çılgın evlerini açıklayan Airbnb, seçtiği birbirinden benzersiz 100 tasarım evi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

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  • Dünyanın en ilginç ve en çılgın tasarımlı 100 evi!

    Saksıdan evden, patatese kadar aklınıza gelebilecek her türlü nesneden oluşan liste, esasında yakın gelecekte olabilecek ev tasarımlarını ortaya koyuyor.

    Haziran ayında dünyanın en değişik ve ilginç ev tasarımı fikirlerini seçmek üzere Airbnb toplamda 10 milyon dolar tutarında fon oluşturuldu. Bu kapsamda Airbnb OMG! adlı bir yarışma düzenledi.
  • Dünyanın en ilginç ve en çılgın tasarımlı 100 evi!

    Yarışmaya çok sayıda ülkeden başvuru geldi. Tasarımlar arasında 1.214’ü ağaç ev, 777’si meyve şeklinde tasarım önerileri geldi ve 10 binden fala kişi başvurdu.

    Gelen başvurular tasarım ve stil ikonu olan Iris Apfel, Avustralyalı mimar Koichi Takada, Airbnb Deneyimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Bruce Vaughn  ve Airbnb Süper Ev Sahibi Kristie Wolfe ve tarafından değerlendirildi.

    Tasarımlar arasında 100 fikir OMG! fonuyla 100’er bin dolarlık bütçe ile hayata geçirilecek.

    2023 yazında il misafirlerini ağırlayacak ilginç tasarımlı evlerin tamamlanması için az bir zaman var.
  • Dünyanın en ilginç ve en çılgın tasarımlı 100 evi!

    ABD – Kimberly S. Tarafından tasarlanan Dağ Lastiği Ev
  • Dünyanın en ilginç ve en çılgın tasarımlı 100 evi!

     

    ABD – Orien R. Tarafından tasarlanan Futbol Topu Ev
  • Dünyanın en ilginç ve en çılgın tasarımlı 100 evi!

    Meksika – Diego A. Tarafından tasarlanan Fosil Salyangoz Ev
  • Dünyanın en ilginç ve en çılgın tasarımlı 100 evi!

    ABD – Matthew F. Tarafından tasarlanan Kamera Ev
  • Dünyanın en ilginç ve en çılgın tasarımlı 100 evi!

    Şili – Ignacio R. Tarafından tasarlanan Avokado Ev
  • Dünyanın en ilginç ve en çılgın tasarımlı 100 evi!

    ABD – Trey D. Tarafından tasarlanan Kahvaltı Gevreği Ev
  • Dünyanın en ilginç ve en çılgın tasarımlı 100 evi!

    Kosta Rika – Estaban A. Tarafından tasarlanan Arı Kovan Ev
  • Dünyanın en ilginç ve en çılgın tasarımlı 100 evi!

    İngiltere – Madeleine T. Tarafından tasarlanan Gökkuşağı Ev

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