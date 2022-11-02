Yarışmaya çok sayıda ülkeden başvuru geldi. Tasarımlar arasında 1.214’ü ağaç ev, 777’si meyve şeklinde tasarım önerileri geldi ve 10 binden fala kişi başvurdu.

Gelen başvurular tasarım ve stil ikonu olan Iris Apfel, Avustralyalı mimar Koichi Takada, Airbnb Deneyimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Bruce Vaughn ve Airbnb Süper Ev Sahibi Kristie Wolfe ve tarafından değerlendirildi.

Tasarımlar arasında 100 fikir OMG! fonuyla 100’er bin dolarlık bütçe ile hayata geçirilecek.

2023 yazında il misafirlerini ağırlayacak ilginç tasarımlı evlerin tamamlanması için az bir zaman var.