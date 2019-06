Her yıl yayınlanan 'The World’s Top 50 Best Restaurants' listesi ve etkinlikleri; globalliği ,dinamikliği ve gastronomi dünyası tarafindan ilgi ile takip edilmesi sebebi ile fine dining dünyasının barometresi olmaya devam ediyor. Bu yıl kalpler Singapur'da attı, gastronominin starları Singapur'da Marina Bay Sands ev sahipliğinde yine bir araya geldi ve yeni sıralama belli oldu.

Mirazur (Mauro Colagreco)

Bu sene 3. Michelin yıldızını da alan, Mauro Colagreco’nun Fransa Menton'daki restoranı Mirazur ilk sırada yer aldı. Kopenhag'da yeniden açılan Noma listeye ikinci olarak 'en hızlı' girişi yapan restoran olurken, geçen yıl 19. sırada olan ve benimde beğenerek takip ettiğim Rasmus Kofoed‘in Geranium’u beşinciliğe yükseldi.

Paris'teki Arpege Restaurant'ın büyüleyici şefi Alain Passard, 'Chefs Choise Award' ödülüne layık görülürken 'Icon Ödülü'nü şef Jose Andres aldı ve bugünü 'Anthony Bourdain Günü' ilan ettiklerini özellikle dile getirdi.

Listede Türkiye'den Mikla (Mehmet Gurs) 52, Neolokal (Maksut Aşkar) 110. sırada yer aldı.

AKADEMİDE BİR TÜRK

2002 yılından beri yayınlanan liste, yaklaşık bine yakın uluslararası gastronomi profesyeneli şefler, gastronomi yazarları, seyehat amacını gastronomik keşiflere göre yapan gastronomi aşıkları tarafından belirleniyor. Bu kişileri 'The World’s 50 Best Academy' seçiyor. Akademide bir ya da birden fazla bölgeye bakan yaklaşık 26 akademi üyesi mevcut. Ülkemizden yemek yazarı Cemre Narin, akademi sandalyesine sahip, Türkiye, Yunanistan ve Balkanlar'dan sorumlu.

Oy kullanan gastronomi uzmanlarinin yüzde 50'si kadın yüzde 50'si erkek olacak şekilde belirleniyor. Oy verenler 10‘ar restoran değerlendirebiliyor.

Değerlendirdikleri restoranların en az 4 tanesinin, bağlı bulundukları bölgenin dışında olması gerekiyor ve bu restoranlara son 18 ay içerisinde gitmiş olmaları gerekiyor. Oylama süreci Deloitte tarafindan denetleniyor.

Seçil Van Nunen-Lara Gilmore

EN İYİLERİN DE EN İYİLERİ

2019 ve sonrası için oylamada önemli değişiklikleri Top 50 Best Grup Direktoru William Drew’den dilendik. Listenin başlangıcından itibaren birinci olmuş restoranlar artık oylanamayacaklar ve 'Best of the Best' kategorisine dahil olacaklar.

Bu restoranlar;

*El Bulli (2002-2006-2009)

*The French Laundry (2003-2004)

*The Fat Duck (2005)

*Noma/OriginaLocation (2010-2012-2014)

*El Celler de Can Roca (2013-2015)

*Osteria Francescana (2016-2018)

*Eleven Madison Park (2017)

Eric Ripert ve Tetsuya Wakuda

MUTFAKTA YAPILACAK DEVRİM

2019 ödül töreni etkinlikleri kapsamında Singapur'da katıldığım paneler, toplantılar ve etkinliklerde, gastronomi dünyamızda son yıllarda yaşanan acı kayıplarımız göz önünde bulundurulunca, çoğunlukla mutfaklarda demokrasiye değinildi. Şefler tarafindan özeleştiri ve empati yapılıp adeta günah çıkarıldı. KitchenKarma etkinliğinde Ana Ros Slovenya'daki restoranının kırsalda olması nedeniyle ekibinin işleri bittikten sonra bir şeyler içmeye ya da sosyalleşmeye gidebilecekleri bir yer olmadığından onlarla aile, bazen anne bazen arkadaş olmaya calışıp motive etmeye çalıştığından bahsederken, Massimo Bottura; "Biz ekibimize ne verirsek onlarda tabaklarında misafirlerimize onu sunarlar, Osteria Francescana'da ben, Lara (Lara Gilmore ) çocuklarım ve ekibim kocaman bir aileyiz" dedi. 'Speed Dating with Chefs' etkinliğine dünyadan 30 yazar davet edildi ve bu etkinlik kapsamından ödül töreni günü kahvaltı yaptığımız şeflerden Eric Ripert, "Mutfakta ekibiniz neden korkudan titresin, bunu neye faydası var ya da neyi güzelleştirebilir? Dolayısıyla onlara ilham verip cesaretlendirmek mutfakta yapılabilecek en önemli devrim" diye konustu.

Tetsuya Wakuda-Massimo Bottura

TURİZİM AÇISINDAN ÖNEMLİ

4 günlük programın ilk gününde Rasmus Kofoed, Gaggan Anad, Virgilio Martinez ve eşi Pia Leon‘un master class’larına katılma firsatı buldum.

Coşkusunu konuşturan Gaggan Anad‘ın imza tabağı olan 'Lick it up'ı yalamak istemeyen bir izleyici ile olan keyifli diyalogları güne damgasını vurdu.

Master Class bölümüne benim için damgasını vuran olay, Rudolf Van Nunen‘in Bocuse d’Or Baskanlığı sırasında yüz yüze tanışma firsatı bulduğum ve uzun zamandır beğenerek takip ettiğim genç ve yetenekli şef Rasmus Kofoed idi. Çocukluğunda sahilde oynadığı Bazor istiridyesini temsilen yaptığı imza tabağında, istiridyenin kabuğunuda yememiz gerektiğini söyleyerek hepimizi çok şaşırtmıştı. Bazor Clams Minerals & Sour Cream ve diğer bütün tabaklarını bir gün deneme şansınız olursa kaçırmayın.

Panellerin genelinde artık seyehat biletlerinin restoranların rezervasyon verme tarihine göre yapıldığına değinilerek, ülke turizmleri açısından şeflerin ve şef restoranlarının önemi, ülkelerin gastronomi turizmini ve yetenekli şefleri gözardı etmemeleri gerektiğinden bahsedildi.

Ülkemizde henüz Michelin değerlendirme yapmadığı icin The Worlds 50 Best Academy Sandalyesi'ne sahip olmak ve bu etkinliği takip edip desteklemek Türkiye turizmi ve şeflerimizin uluslarası arenada ülkemizi temsil edebilmeleri açısından son derece önemli ve değerli.

THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS



1. Mirazur (Menton, France)

2. Noma (Copenhagen, Denmark) Highest-ever new entry

3. Asador Etxebarri (Axpe, Spain)

4. Gaggan (Bangkok) best restaurant in Asia

5. Geranium (Copenhagen, Denmark)

6. Central (Lima, Peru) best restaurant in South America

7. Mugaritz (San Sebastian, Spain)

8. Arpege (Paris, France) Alain Passard's place

9. Disfrutar (Barcelona, Spain) last year's highest new entry

10. Maido (Lima, Peru)

11. Den (Tokyo, Japan) Art of Hospitality Award

12. Pujol (Mexico City, Mexico) Best Restaurant in North America

13. White Rabbit (Moscow, Russia)

14. Azurmendi (Larrabetzu, Spain) Highest Climber Award

15. Septime (Paris, France)

16. Alain Ducasse au Plaza Athénée (Paris, France)

17. Steirereck (Vienna, Austria)

18. Odette (Singapore)

19. Twins Garden (Moscow, Russia) new entry

20. Tickets (Barcelona, Spain)

21. Frantzén (Stockholm, Sweden)

22. Narisawa (Tokyo, Japan)

23. Cosme (New York City)

24. Quintonil (Mexico City, Mexico)

25. Alléno Paris au Pavillon Ledoyen (Paris, France)

26. Boragó (Santiago, Chile)

27. The Clove Club (London, UK)

28. Blue Hill at Stone Barns (Pocantico Hills, New York)

29. Piazza Duomo (Alba, Italy)

30. Elkano (Getaria, Spain)

31. Le Calandre (Rubano, Italy)

32. Nerua (Bilbao, Spain)

33. Lyle's (London, UK)

34. Don Julio (Buenos Aires, Argentina)

35. Atelier Crenn (San Francisco)

36. Le Bernardin (New York City)

37. Alinea (Chicago)

38. Hiša Franko (Kobarid, Slovenia)

39. A Casa do Porco (São Paulo, Brazil)

40. Restaurant Tim Raue (Berlin, Germany)

41. The Chairman (Hong Kong, China)

42. Belcanto (Lisbon, Portugal)

43. Hof van Cleve (Kruishoutem, Belgium)

44. Test Kitchen (Cape Town, South Africa) Best restaurant in Africa

45. Sühring (Bangkok, Thailand)

46. De Librije (Zwolle, Netherlands)

47. Benu (San Francisco)

48. Ultraviolet (Shanghai, China)

49. Leo (Bogotá, Colombia)

50. Schloss Schauenstein (Fürstenau, Switzerland