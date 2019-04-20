Dünyanın yaşayan en iyi dağcılarından David Lama, Hansjorg Auer ve Jess Roskelly'nin, Howse Peak'te tırmanışlarına devam ettikleri sırada çığ düştü. Avusturyalı dağcılar David Lama ve Hansjörg Auer ile ABD'li dağcı Jess Roskelly, Kanada’da Rocky Dağları’nda bulunan Howse Peak'e, zirve tırmanışı yaptıkları sırada felaket yaşandı.

"ÜÇ İSİM DE ÖLMÜŞ OLABİLİR"

Rus basın organı Sputnik'te yer alan habere göre Howse Peak’in bulunduğu Banff Ulusal Parkı’ndan sorumlu kamu kurumu olan Kanada Parkları'ndan yapılan açıklamada, grubun üç üyesinin öldüğünün varsayıldığı belirtildi.

EKİPMANLARI BULUNDU KENDİLERİ YOK

Dünyanın en iyileri arasında gösterilen üç dağcının Howse Peak'e tırmanmayı planladıkları ve kendilerinden haber alınamaması üzerine bölgede yapılan araştırmada ekipmanlarının bulunduğu öğrenildi. Bu nedenle dağcıların çığ altında kalarak ölmüş olabilecekleri düşünülüyor.