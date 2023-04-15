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Haberler Dünya Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin değil Hindistan olacak
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BM'nin tahminine göre dünyanın en kalabalık ülkesi Çin değil Hindistan olacak

Çin'in nüfusu uzun bir süredir dünyanın en büyük nüfusu olarak hüküm sürmekteydi. Wall Street Journal'ın haberine göre şimdi Hindistan onun yerini alarak küresel düzende büyük bir değişimin habercisi oluyor.

Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin değil Hindistan olacak
HABERTURK.COM

Birleşmiş Milletler, Hindistan'ın nüfusunun bu yıl içinde Çin'i geçeceğinin tahmin edildiğini açıkladı.

Pek çok demografi uzmanı bunun, resmi rakamlarla gerçekleşmediyse de, bu ay bunun olacağını tahmin ediyor.

BM'ye göre Hindistan'ın nüfusunun yıl sonunda 1.429 milyara ulaşması bekleniyor. Çin ise 1.426 milyar kişi ile ikinci sıraya gerileyecek.

HİNDİSTAN'DAKİ NÜFUS POLİTİKASI

Washington Post'un haberine göre, Hindistan 1947'de bağımsızlığını kazandıktan kısa bir süre sonra, liderleri kadın başına altı çocuk civarında seyreden doğum oranlarını azaltmak için önlemler aldı. Demografi uzmanları uyarıda bulundu.

1952'de Hindistan ulusal bir aile planlaması programı ve her yerde kullanılan Hintçe bir slogan başlattı: "hum do, hamare do" - anlamı ise kabaca, iki kişiyiz, sadece iki çocuğumuz olacak.

Ancak 1980'lerin sonunda güneyde imalat ve hizmet sektörü yükselişe geçti ve 1990'larda Kerala ve Tamil Nadu eyaletleri, nüfusu sabit tutmak için gereken oranın altına düştü: kadın başına 2,1 çocuk. Hindistan da genel olarak 2021'de ikame oranının altına düştü ve nüfusunun 2060 civarında zirveye ulaşması bekleniyor.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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