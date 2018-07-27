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Bu balıklar rüyanıza girebilir!

27.07.2018 - 11:22 | Güncelleme:

İşte muhtemelen daha önce görmediğiniz o korkunç balıklar...

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    Rusya'nın Murmansk kentinden bir denizci, dünyayla ilginç fotoğraflar paylaşıyor.

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    Denizci, balık avlamak için çok çalışıyor ve denizdeki tuhaf balıkları yakalıyor.

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    İşte muhtemelen daha önce görmediğiniz o korkunç balıklar...

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YORUMLAR 1
  • Misafir 3 dakika önce
    neymiş deniz den babam da çıksa yerim diyenlere gelsin
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