Dünyanın en nadir canlılarından leopar sazanını aranıyor

7 Şurada Paylaş!







Kendisi taksici olduğu için çevresine de bakıyordu benim de tavsiyelerimle, bir telefon açtı. 'İlginç bir balık var' dedi. 'Bu bizim hassas, özel, nadir olan henüz bulamadığınız leopar sazanı olabilir, hemen onu satın al' demiştim. Maalesef balıkçıda bulduk, bulduğumuzda ölmüştü" diye konuştu.

8 Şurada Paylaş!







"BULMAK İÇİN UMUTLUYUZ" Kayıp türü bulmak için umutlu olduklarını belirten Doç. Dr. Kaya, "Dünyadaki kayıp balıklar listelendi. Yanlış hatırlamıyorsam 300 kadar kayıp balık türü var. Bunların içinden en hassas, en özel bol balık türü listelendi. Bunların ikisi de Türkiye'de yayılış gösteren türler. Türkiye'deki bu kayıp balık arama çalışmalarında bize önderlik etme teklifi geldi.