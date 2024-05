'Dünyanın en pahalı albümü' dinleyicileriyle buluşacak Avustralya'daki bir galeride, 2015'te 2 milyon dolara satılan, dünyanın en pahalı albümü olarak gösterilen ve tek kopyası bulunan Wu-Tang Clan grubuna ait Once Upon a Time in Shaolin isimli albüm dinleyicilerle buluşacak

Anadolu Ajansı Giriş: 28.05.2024 - 12:41 Güncelleme: 28.05.2024 - 12:41 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL