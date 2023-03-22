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'Dünyanın en yalnız gorili' için başlatılan imza kampanyası 120 bini buldu

Almanya'dan küçük yaşta Tayland'daki bir alışveriş merkezinde bulunan kafesine getirilen ve yaklaşık 30 yıldır burada tek başına yaşayan Bua Noi adlı gorilin kurtarılması için başlatılan imza kampanyası 120 bine ulaştı

'Dünyanın en yalnız gorili' için başlatılan imza kampanyası 120 bini buldu
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DHA

Dünya basınında 'dünyanın en yalnız gorili' başlığıyla hakkında birçok haber yapılmasına rağmen Bua Noi adlı goril, Bangkok'taki alışveriş merkezinin içinde bulunan hayvanat bahçesindeki kafesinde tek başına 30 yıldan fazla bir süredir yaşamına devam ediyor.

KAMPANYA ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

DHA'nın haberine göre Bua Noi'nin özgür kalması için Change.org adlı web sitesinde adına başlatılan imza kampanyası 120 bin imzaya ulaştı.

Web sitesi atılan imzaların 150 bine ulaşması halinde 'en fazla imzalanan' kampanyalardan biri olacağını vurguladı.

GORİLLER SOSYAL HAYVANLARDIR

Hayvanları koruma amacı taşıyan sivil toplum kuruluşu PETA, Bua Noi ile ilgili geçen yıl yaptığı bilgilendirme açıklamasında bu tip gorillerin, türlerinin diğer üyeleriyle birlikte gelişen sosyal hayvanlar olduğunu vurgulayarak buna rağmen onlarca yıl boyunca yalnız yaşadığını belirtti.

Aralarında şarkıcı Cher ve aktris Gillian Anderson'ın da bulunduğu dünyanın dört bir yanındaki aktivistler, uzun süredir Bua Noi'nin hayvanat bahçesinden taşınması için kampanya yürütüyor ancak henüz bir sonuç alınmadı.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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