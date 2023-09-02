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        Haberler Yaşam Dünyanın en zehirli örümceklerinden 'argiope lobata', Kırşehir'de görüldü

        Dünyanın en zehirli örümceklerinden 'argiope lobata', Kırşehir'de görüldü

        Dünyanın en zehirli örümcekleri arasında yer alan argiope lobata, Kırşehir'de görüldü. Kırşehir Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mücayit Şahin, "Bunlara müdahale edilmediği sürece saldırmazlar" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 09:49 Güncelleme: 02.09.2023 - 09:51
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        Türkiye'de görüldü! Dünyanın en zehirli örümceklerinden
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        Argiope lobata türü örümcek, dünyanın zehirli örümcekleri arasında gösteriliyor. Farklı desenleri bulunan örümcek, Kırşehir'in Boztepe ilçesinde görüldü.

        Kırşehir Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mücayit Şahin, "Dünyanın en zehirli örümceklerinden argiope lobata, Kırşehir'in Boztepe ilçesinde görüldü. Türkiye'de 2 türü olduğu bilinen örümceğin anavatanı Afrika, Asya ve Güney Avrupa olarak bilinmektedir. Normal örümceklerden çok farklıdır. Farklı desenleriyle dikkat çeken bir örümcek türüdür.

        Örümceğin taşıdığı zehirden dolayı dünyanın en zehirli örümcekleri arasına girmiştir. Normalde büyüklükleri erkeklerde 6 milimetre, dişilerde 25 milimetre civarındadır. İnsan vücudunda özellikle sinir hücrelerini öldürerek can kayıplarına sebep olmaktadır. Ancak bu örümcek türünün kolay kolay insanlara saldırmadığı biliniyor" dedi.

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        "ÖMRÜNÜN KISA OLDUĞUNU TAHMİN EDİYORUZ"

        Örümceğin tehlikesine değinen Şahin, "İnsan sağlığına çok zararlı oldukları için korkulan bir örümcek türüdür. Bunlara müdahale edilmediği sürece saldırmazlar. Bunlar daha çok bağ ve bahçelerde gözükmektedirler.

        Normal kırsal alanlarda gözükmezler. Malatya'da geçen sene gözükmüş olan bu örümcek türü, bu sene de Kırşehir Boztepe'de görülmüştür. Karasal iklime bağlı olarak bu örümcek türlerinin çok yaşayacağını tahmin etmiyoruz. Bunların ömrünün kısa olduğunu tahmin ediyoruz. İnsanların bu konuda dikkatli olmaları gerekmektedir" diye konuştu.

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        #argiope lobata
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