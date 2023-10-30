Haberler Dünya Dünyanın farklı yerlerinde yasak olan yemekler: Giderseniz sakın yemeyin!

Dünyanın farklı yerlerinde yasak olan yemekler: Giderseniz sakın yemeyin! Dünya, farklı kültürlerin ve geleneklerin bir arada yaşadığı bir yerdir. Bu çeşitlilik, yemek kültürüne de yansıyor. Bazı yerlerde yaygın olarak tüketilen yemekler, başka yerlerde yasak olabilir. Bu yasaklar, dini, kültürel veya sağlık nedenlerinden kaynaklanabiliyor. İşte dünyanın farklı yerlerinde yasak olan yemekler Habertürk Giriş: 30.10.2023 - 21:06 Güncelleme: 30.10.2023 - 21:06 facebook

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SAKATAT YAHNİSİ Klasik bir İskoç yemeği olan "haggis", diğer adıyla sakatat yahnisi ABD'de koyun ciğerinin ticarileşmesinin önüne geçilmesi amacıyla 1971 yılından bu yana yasaklanmış durumda.

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SOYA SOSU Dünyada yetiştirilen soya fasulyelerinin yüzde 82'sinin genetik olarak değiştirilmesi nedeniyle elde edilen soya sosunun kanserojen etkiler oluşturabileceği düşünülüyor. Bu nedenle Rusya, Lüksemburg, Macaristan, Avusturya ve Basta Körfezi gibi ülkelerde tüketilmesi yasaklandı.