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Dünyanın tek beyaz pandası görüntülendi!

Çin'in Sichuan eyaletinde, varlığı ilk kez 2019 yılında tespit edilen tümüyle beyaz renkteki dev panda yeniden ortaya çıktı

Dünyanın tek beyaz pandası görüntülendi!
HABERTURK.COM

Çin'in Sichuan eyaletindeki Wolong Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda albino panda kayıt altına alındı.

Volong Ulusal Doğa Koruma Alanı'ndaki harekete duyarlı kameralar, albino pandayı yaban hayatı içinde görüntüledi.

Yayımlanan video kayıtlarında, pandanın, 2600 metre irtifadaki Alpin ormanlık alanda normal siyah-beyaz renkteki dev pandalarla olağan etkileşim içinde yaşamını sürdürdüğü görüldü.

DÜNYADA BİLİNEN TEK ALBİNO PANDA

Yetkililer, 5 veya 6 yaşında olduklarını tahmin ettikleri pandada, herhangi sağlık sorunu gözlemlemediklerini bildirdi.

The Straits Times'ın haberine göre, yetkililer dişinin, beyaz pandanın annesi olma ihtimali nedeniyle sakin kaldığını söyledi.

Vücudunda hiç leke bulunmayan ve kendine özgü kırmızı gözleri olan dev panda, ilk kez Nisan 2019'da aynı bölgede tespit edilmişti. Beyaz panda resmi olarak dünyadaki tek olan albino panda olarak adlandırılmıştı.

Dev pandalar Çin'de ulusal bir hazine olarak kabul ediliyor ve ülkenin güneybatısında yaşıyorlar.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı'na göre vahşi doğada yaklaşık 1.864 panda bulunuyor.

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