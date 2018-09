Karaca, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, dünyanın 5'inci büyük hazır giyim ve konfeksiyon tedarikçisi olduğunu ifade ederek, dünya hazır giyim ihracatından yüzde 3,3 pay aldıklarını söyledi.

Sektörün bir alt kategorisi olan çorapta ise çok daha iyi bir konumda bulunduklarını vurgulayan Karaca, "Ülkemiz, Çin'in ardından dünyanın ikinci büyük çorap tedarikçisi durumunda bulunuyor. Geçen yıl 13,3 milyar dolar olan dünya çorap ihracatının yaklaşık yüzde 10'unu, yani 1,06 milyar dolarlık kısmını Türkiye gerçekleştirdi." dedi.

Karaca, çorabın, hazır giyim endüstrisi içinde en önemli alt kategorilerden birini oluşturduğuna işaret ederek, sektörün rakip ülkelere göre çok daha derin bir üretim ve ihracat tecrübesine sahip olduğunu aktardı.

Türkiye'nin çorap ihracatının Ocak-Ağustos 2018'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 arttığını bildiren Karaca, şunları kaydetti:

"Bu yılın 8 aylık diliminde 1 milyar 86 milyon çift çorap ihraç ederek karşılığında ülkemize yaklaşık 700 milyon dolar döviz kazandırdık. Önümüzdeki 5 yılda Türkiye'nin çorap ihracatını yıllık 2 milyar dolara, dünya çorap ihracatındaki payımızı da yüzde 15'e çıkarmayı hedefliyoruz. Bu dönemde ABD'ye çorap ihracatımız yüzde 63 artışla 13,8 milyon dolara yükseldi. Yılda 2,3 milyar dolarla dünyanın en büyük çorap ithalatçısı olan ABD, Türkiye'nin çorap pazarları arasında bu yıl iki basamak yükselerek 9'uncu sıraya çıktı. Türk çorabının ABD pazarından daha çok pay almasında İHKİB'in öncülüğünde yapılan yoğun tanıtım çalışmalarının büyük payı olduğunu düşünüyorum."

"ABD'YE ÇORAP İHRACATIMIZ 22 MİLYON DOLARIN ÜZERİNE ÇIKABİLİR"

Özkan Karaca, Las Vegas'ta düzenlenen ve dünyanın en büyük hazır giyim fuarlarından biri olan Magic Show'a 2014'ten bu yana en az 10 çorap firmasıyla milli katılım gerçekleştirdiklerini söyledi.

Magic Show'a ısrarlı katılım ve kaliteli üretimleri sayesinde ABD'nin Türk çorap sektörüne bakışının büyük ölçüde değiştiğini ifade eden Karaca, "Türkiye'nin dünya çorap ticaretinde pazar payını arttırabilmesi için tasarıma, markalaşmaya, inovasyona daha çok odaklanmamız gerekiyor. Elbette tanıtım da çok önemli. Türk çorap sektörünün gücünü ve kapasitesini tüm dünyaya en iyi şekilde anlatmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Karaca, Türkiye'nin ABD'nin 12'nci büyük çorap tedarikçisi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"12-15 Ağustos'ta düzenlenen Magic Show'dan bir ay sonra yeni iş birliği kanalları açmak için Çorap URGE Projesi'nde yer alan 13 firmamızın temsilcileri ile New York'u ziyaret ettik. New York'ta en fazla 20 alıcıyla ikili iş görüşmesi (B2B) planlıyorduk. Beklediğimizin çok üzerinde bir ilgiyle karşılaştık. 20 yerine 45 alıcıyla çok verimli görüşmeler yaptık. Programımızı iki saat uzatmamıza rağmen B2B taleplerini karşılamakta zorlandık. Program bir güne sığmayınca firmalarımız ertesi gün alım gruplarının ofislerinde ağırlanarak görüşmelerini tamamlayabildi. Çok büyük siparişlerle Türkiye'ye döndük. New York organizasyonumuzun yaratacağı sinerji sayesinde bu yıl ABD'ye çorap ihracatımızın yüzde 70 artışla 22 milyon doların üzerine çıkacağını öngörüyorum. ABD'li alıcılarla aramızda oluşan iş birliği ortamının asıl meyvelerini önümüzdeki yıllarda toplayacağız. 5 yıl içinde ABD'yi Türkiye'nin en büyük çorap pazarı sıralamasında ilk 5'in içine sokacağımıza inanıyorum."

New York'ta yoğun bir ilgiyle karşılanmalarında firmaların özel koleksiyonlarının önemli katkısı olduğunu ifade eden Karaca, koleksiyon kapasitelerinin artmasında Çorap URGE Projesi'nin büyük rolü bulunduğunu kaydetti.

Karaca, URGE Projesi'ne katılan 18 firmaya kişisel ve kurumsal gelişim, sosyal sorumluluk, tasarım ve Ar-Ge, katma değerli üretim ve teknik çorap konusunda danışmanlık verdiklerini belirterek, "Firmalarımıza 3 yılda adeta sınıf atlattık ve ardından pazarlama faaliyetlerini hızlandırdık. Projemize katkıları nedeniyle Ticaret Bakanlığı'mıza teşekkür ediyorum." dedi.

"AR-GE TEŞVİKİ DAHA ÇOK FİRMAMIZI KAPSAYACAK ŞEKİLDE GÖZDEN GEÇİRMELİ"



İHKİB Başkan Yardımcısı ve Çorap URGE Komitesi Başkanı Karaca, günümüzde Ar-Ge'nin hemen hemen tüm sanayi kollarında olduğu gibi çorap sektöründe de hayati öneme sahip olduğunu, bu gerçekten hareketle firmaların Ar-Ge'ye giderek daha fazla kaynak ayırdığını söyledi.

Ar-Ge'nin geçen yıl teşvik kapsamına alınmasının, firmalar için çok önemli bir adım olduğuna işaret eden Karaca, "İHKİB olarak biz de Ar-Ge çalışmaları konusunda firmalarımıza her türlü desteği sunuyoruz." dedi.

Sektör olarak bu yıl karşılaştıkları sorunlara da değinen Karaca, şunları kaydetti:

"İlk bakışta dövizdeki yukarı yönlü hareket ihracatçının lehine gibi görünmekle birlikte kurlardaki aşırı oynaklık bizim tercih etmediğimiz bir durum. Bizim için kurun öngörülebilir olması çok daha önemli. Öte yandan, ülkemiz için daha çok üretmek, daha çok ihracat yapmak istiyoruz. Daha fazla üretim için hem mevcut tesislerimizi modernize etmek hem de yeni yatırım yapmak zorundayız. Ancak kredi faizlerinin yüzde 35-40'lara ulaştığı bir dönemdeyiz. Bu kadar maliyetli finansmanla yatırım yapmanın hiçbir cazibesi bulunmuyor. Bankalarımızın bu süreçte kredi kullandırırken ülkemize her yıl 14 milyar dolar net döviz girdisi sağlayan hazır giyim endüstrimiz için pozitif ayrımcılık yapmasını bekliyoruz. Ar-Ge teşvikinin de daha çok firmamızı kapsayacak şekilde yeniden gözden geçirilmesini sektörümüz adına çok önemsiyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ