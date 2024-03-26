"Dur" ihtarına uymadığına pişman eden ceza

İnegöl'ün Mesudiye Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. İhtara uymayan sürücü yoluna devam etti, polisler de peşine düştü.

15 KİLOMETRELİK TAKİPLER YAKALANDI Bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Ekiplerden kaçarken drift atıp, trafiği tehlikeye sokan sürücü, 15 kilometrelik takibin ardından önü kesilerek yakalandı. 19 yaşındaki sürücü Emirhan B. ile yanındaki arkadaşı, polis ekipleri tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı. Araç çekiciyle otoparka çekildi.