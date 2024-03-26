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        "Dur" ihtarına uymadığına pişman eden ceza

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün "dur" ihtarına uymadığı otomobil, 15 kilometrelik takiple yakalandı. Sürücüye çeşitli suçlardan toplam 50 bin 767 TL ceza kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 16:05 Güncelleme: 26.03.2024 - 16:05
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        "Dur" ihtarına uymadığına pişman eden ceza
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        İnegöl'ün Mesudiye Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. İhtara uymayan sürücü yoluna devam etti, polisler de peşine düştü.

        15 KİLOMETRELİK TAKİPLER YAKALANDI

        Bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Ekiplerden kaçarken drift atıp, trafiği tehlikeye sokan sürücü, 15 kilometrelik takibin ardından önü kesilerek yakalandı. 19 yaşındaki sürücü Emirhan B. ile yanındaki arkadaşı, polis ekipleri tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı. Araç çekiciyle otoparka çekildi.

        50 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

        Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Otomobil sürücüsü Emirhan B.’ye, "drift atmak"tan 32 bin 233 TL, "yetersiz ehliyetle araç kullanmak"tan 6 bin 436 TL, "makas atmak"tan 6 bin 439 TL, "Dur ihtarına uymamak"tan 1506 TL, "nitelikli ölçülerine uymayan plaka"dan 2 bin 647 TL, "trafik güvenliğini tehlikeye atmak"tan da 1506 TL olmak üzere toplam 50 bin 767 TL ceza kesildi.

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