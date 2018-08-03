SKY News'in haberine göre, Yargıç John Russo, 30 dakikalık duruşma boyunca 12 kez söz verilmeden konuştuğu için uyardığı sanık mahkum Franklyn Williams'ın ağzının bantlanması talimatını verdi.

Yargıç Russo, daha önce silahlı soygun suçundan mahkum olan ve hakkındaki başka suçlamalarla ilgili davada duruşmaya getirilen 32 yaşındaki Williams'a, aralıksız konuşmasından dolayı sık sık müdahale etti, avukatların konuşmasına müsaade etmesini istedi.

Sürekli sözünü kesen mahkumun, uyarılarına rağmen susmamakta ısrar etmesi üzerine yargıç, mahkeme salonundaki görevlilere Williams'ın ağzını bantlamaları talimatını verdi.

Ağzı yaklaşık 40 santimetrelik kırmızı bir bantla kapatılan mahkum, buna rağmen söylenmeye devam etti.

Williams'ın soygun, adam kaçırma ve hırsızlık suçlarından 24 yıl hapse mahkum olduğu bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ