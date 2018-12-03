Duterte, bir ödül töreninde Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) geçen ay Singapur'da düzenlenen zirvesine değindi.

Gün boyu süren toplantılara katılmanın zahmetli bir iş olduğunu ifade eden 73 yaşındaki Duterte, zirvede uyanık kalmak için marihuana kullandığını dile getirdi.

Daha önce de birçok kez pervasızca ve düşünmeden konuştuğu bilinen Filipinler Devlet Başkanı, bu açıklamasının hemen ardından gazetecilere şaka yaptığını söyledi.

Filipinler'de Duterte yönetimi sırasında güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlarda öldürülen şüpheli sayısı 5 bine dayanmıştı.

Duterte, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde gerek görüldüğünde şüphelilerin dahi vurulabileceğini açıklamıştı. Filipinli ve uluslararası insan hakları örgütleri, Duterte hükümetini bu nedenle sert dille eleştirerek hükümetin "insanlığa karşı suç" işlediğini savunuyor.

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