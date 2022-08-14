Duvarlarında çatlaklar oluşan 2 bina tahliye edildi!

AA'da yer alan habere göre, Gümüşpala Mahallesi Mercan Sokaktaki dörder katlı bitişik iki apartmanda sabaha karşı çatlaklar oluştu.

ÇEVREDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Bina sakinleri, çatırtı sesleri üzerine durumu belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Avcılar Belediyesi ekipleri inceleme başlattı ve tedbir amacıyla iki binayı da tahliye ederek mühürledi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.