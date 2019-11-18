Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerMagazinDuygu Özaslan'dan Kerem Bürsin açıklaması: Tanışmıyoruz - Magazin haberleri

Duygu Özaslan'dan Kerem Bürsin açıklaması: Tanışmıyoruz

Ünlü YouTuber Duygu Özaslan'ın geçtiğimiz günlerde oyuncu Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Özaslan, hakkında çıkan aşk dedikoduları için sosyal medya hesabından "Günlerdir hakkımda konuşulan yazılan çizilen dedikoduları haberleri gerçekten şaşkınlıkla izliyorum ve dinliyorum" diyerek açıklama yaptı

Kerem Bürsin - Duygu Özaslan

Ünlü YouTuber Duygu Özaslan'ın geçtiğimiz günlerde oyuncu Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozan Özaslan, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Konuyla ilgili ilk kez açıklama yapan Özaslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda adı aşk dedikodularına karıştığı Bürsin'i tanımadığını ifade etti.

 

"KEREM BÜRSİN İLE TANIŞMIYORUZ"

YouTuber, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Gönül rahatlığı ile şunları söyleyebilirim ki; Kerem Bürsin ile tanışmıyoruz, aynı ortamda dahi bulunmadık. Bu dedikoduları kim, nereden çıkardı, bu senaryoları yazdı gerçekten bilmiyorum ama böyle bir şey olmadığını söylemek istedim. Bakalım daha ne konuşacaklar? Ben de izleyeceğim.

EVLENECEKLERİ İDDİA EDİLİYORDU

Yaklaşık 4 yıl aşk yaşayan Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin'in evlenecekleri iddia edilmişti. Ancak ani bir karar alan Sarıkaya ve Bürsin, yaklaşık 6 ay önce ilişkilerini sonlandırmışlardı.

 

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Zeynep Casali'nin kızı Ceren Engin, 5 aylık hamile - Magazin haberleri
MAGAZİNAnneanne oluyor
Yıldız Kenter'in cenaze töreni belli oldu - Magazin haberleri
MAGAZİNCenaze töreni belli oldu
Gönül Yazar, Rüzgar Mağden'den ayrıldı - Magazin haberleri
MAGAZİN'Öğrendiklerimden sonra gözlerine bile bakamıyorum'
Özlem Kaymaz: Yeniden bu zor günlere adım atıyoruz - Magazin haberleri
MAGAZİN"Yeniden bu zor günlere adım atıyoruz"
Jale Birsel hayatını kaybetti - Jale Birsel kimdir?
MAGAZİNSanat dünyasından bir acı haber daha
Ünlülerin bornozlu paylaşımları - Magazin haberleri
MAGAZİNSibel Can'dan bornozlu poz
Sinan Çetin: Kemal Sunal o filmde babamdı - Magazin haberleri
MAGAZİN'Kemal Sunal o filmde babamdı'
Hadise: Yalnız olduğumu kim diyor? - Magazin haberleri
MAGAZİN"Yalnız olduğumu kim diyor?"
Yıldız Kenter'in son fotoğrafı ortaya çıktı - Yıldız Kenter'in vasiyeti - Magazin haberleri
MAGAZİNSon fotoğrafları ortaya çıktı
Melis Sezen'den makyajsız paylaşım - Ünlülerin makyajsız halleri
MAGAZİNMelis'ten makyajsız paylaşım
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X