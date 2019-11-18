Ünlü YouTuber Duygu Özaslan'ın geçtiğimiz günlerde oyuncu Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozan Özaslan, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Konuyla ilgili ilk kez açıklama yapan Özaslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda adı aşk dedikodularına karıştığı Bürsin'i tanımadığını ifade etti.

"KEREM BÜRSİN İLE TANIŞMIYORUZ"

YouTuber, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Gönül rahatlığı ile şunları söyleyebilirim ki; Kerem Bürsin ile tanışmıyoruz, aynı ortamda dahi bulunmadık. Bu dedikoduları kim, nereden çıkardı, bu senaryoları yazdı gerçekten bilmiyorum ama böyle bir şey olmadığını söylemek istedim. Bakalım daha ne konuşacaklar? Ben de izleyeceğim.

EVLENECEKLERİ İDDİA EDİLİYORDU

Yaklaşık 4 yıl aşk yaşayan Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin'in evlenecekleri iddia edilmişti. Ancak ani bir karar alan Sarıkaya ve Bürsin, yaklaşık 6 ay önce ilişkilerini sonlandırmışlardı.