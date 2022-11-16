Düzce'de 2 katlı ev yangında küle döndü 0:00 / 0:00

AA

Düzce'nin Boğaziçi beldesinde meydana gelen yangında 2 katlı betonarme ev kullanılamaz hale geldi.

AA'nın haberine göre; Osmanca köyünde Erol A'ya ait iki katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

Düzce ve Boğaziçi Belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatte kontrol altına aldı. İHA'nın haberine göre; itfaiye ekipleri, yangını arı kovanlarının bulunduğu yere ulaşmadan söndürdü. Yangında büyük hasar gören ev kullanılamaz hale geldi.