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Haberler Gündem 3. Sayfa Düzce'de 2 katlı ev yangında küle döndü
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Düzce'de 2 katlı ev alev alev yandı

Düzce'ye bağlı Boğaziçi beldesinde 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevlerin küle çevirdiği ev, kullanılamaz hale geldi

Düzce'de 2 katlı ev yangında küle döndü
Düzce'de 2 katlı ev yangında küle döndü
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AA

Düzce'nin Boğaziçi beldesinde meydana gelen yangında 2 katlı betonarme ev kullanılamaz hale geldi.

AA'nın haberine göre; Osmanca köyünde Erol A'ya ait iki katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

Düzce ve Boğaziçi Belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatte kontrol altına aldı. İHA'nın haberine göre; itfaiye ekipleri, yangını arı kovanlarının bulunduğu yere ulaşmadan söndürdü. Yangında büyük hasar gören ev kullanılamaz hale geldi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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