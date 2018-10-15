SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Düzce iş kazası
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Düzce'de iş makinesi kazasında 1 işçi öldü

Düzce'de ormanda yol yapımı sırasında kendisine ait iş makinesi ile ormanda yol açan sürücü, iş makinesinin demir kolu ile sürücü kabini arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden kişiye ulaşmak için ekipler seferber oldu. Olay yerine ulaşmak isteyen jandarma ekibi kaza yaptı, 4 asker yaralandı

15.10.2018 - 04:47 | Güncelleme: AA

Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Kırık köyü Paşabükü Sarıdere mevkisinde, kendisine ait iş makinesi ile ormanda yol açan Muhammet Koçak (36), iş makinesinin demir kolu ile sürücü kabini arasında sıkıştı. Koçak'ın arkadaşları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

AA'nın haberine göre; Sarp ve engebeli arazi nedeniyle ambulans ile olay yerine gidemeyen sağlık ekipleri, ilçeye yaklaşık 50 kilometre mesafede bulunan olay yerine gitmek için jandarmadan yardım istedi.

JANDARMA EKİPLERİ KAZA YAPTI

Jandarma ekiplerini taşıyan cip, Kırık Köyü ile Paşabükü Sarıdere yolu üzerinde devrildi. Kazada, araçta bulunan Astsubay İ.Ö ile erler H.H.A, A.Ç. ve M.G. yaralandı.

Çevredekilerin yardımıyla başka bir cipe bindirilerek Yığılca-Düzce karayoluna çıkarılan yaralı askerler, sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sağlık ekipleri, olay yerine vararak operatör Muhammet Koçak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

AFAD'TAN YARDIM İSTENDİ

Sağlık ekipleri, Koçak'ın cesedinin taşınması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yardım istedi. AFAD ekipleri, Cumhuriyet Savcısı ve jandarma ekipleri eşliğinde arazi aracı ile yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından olay yerine ulaştı.

Olay yeri incelemesinin ardından Koçak'ın cesedi, AFAD'a ait arazi aracı ve traktörle ambulansa kadar taşınarak otopsisi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Koçak'ın iki yıl önce evlendiği ve 5 aylık bir kız çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X