Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Kırık köyü Paşabükü Sarıdere mevkisinde, kendisine ait iş makinesi ile ormanda yol açan Muhammet Koçak (36), iş makinesinin demir kolu ile sürücü kabini arasında sıkıştı. Koçak'ın arkadaşları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

AA'nın haberine göre; Sarp ve engebeli arazi nedeniyle ambulans ile olay yerine gidemeyen sağlık ekipleri, ilçeye yaklaşık 50 kilometre mesafede bulunan olay yerine gitmek için jandarmadan yardım istedi.

JANDARMA EKİPLERİ KAZA YAPTI

Jandarma ekiplerini taşıyan cip, Kırık Köyü ile Paşabükü Sarıdere yolu üzerinde devrildi. Kazada, araçta bulunan Astsubay İ.Ö ile erler H.H.A, A.Ç. ve M.G. yaralandı.

Çevredekilerin yardımıyla başka bir cipe bindirilerek Yığılca-Düzce karayoluna çıkarılan yaralı askerler, sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sağlık ekipleri, olay yerine vararak operatör Muhammet Koçak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

AFAD'TAN YARDIM İSTENDİ

Sağlık ekipleri, Koçak'ın cesedinin taşınması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yardım istedi. AFAD ekipleri, Cumhuriyet Savcısı ve jandarma ekipleri eşliğinde arazi aracı ile yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından olay yerine ulaştı.

Olay yeri incelemesinin ardından Koçak'ın cesedi, AFAD'a ait arazi aracı ve traktörle ambulansa kadar taşınarak otopsisi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Koçak'ın iki yıl önce evlendiği ve 5 aylık bir kız çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

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