Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem
ABONE OL

Düzce'de otomobil motosiklete çarptı! 2 ölü, 1 yaralı

Düzce'de otomobilin motosiklete çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Düzce
AA

Düzce'de otomobilin motosiklete çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Vedat O. yönetimindeki 81 AAT 339 plakalı otomobil, D-655 kara yolu Batı Karadeniz bağlantı yolunun Konuralp mevkisi Tabakhane Köprüsü üzerinde Feridun U. (41) kontrolündeki motosiklete arkadan çarptı.

Kazada, sürücülerle motosiklette bulunan Fahri Yılmaz yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılardan Uzun ve Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Vedat O. ise Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu: "Yeni bir destek paketi gündemde"
GÜNDEMAK Parti'li Çavuşoğlu: Yeni bir destek paketi ...
Boşanma aşamasındaki eşini ve avukatı tabanca ile vurdu
GÜNDEMBoşanma aşamasındaki eş dehşet saçtı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evi ile ilgili iddiaları sanatçı komşuları yalanladı
GÜNDEMAltun'un evi ile ilgili iddialar yalanlandı
Askerlik uzadı mı? Milli Savunma Bakanlığı askerlik celp terhis dönemleri ertelendi mi 2020
GÜNDEMAskerlik uzadı mı?
Gökçeada'ya yarın fırtına nedeniyle tüm feribot seferleri iptal edildi
GÜNDEMDeniz ulaşımına fırtına engeli
İBB'de koronavirüsten kayıp 4'e çıktı
GÜNDEMİBB'de koronavirüsten kayıp 4'e çıktı
Pik nedir? Pik yapmak ne anlama geliyor? Pik noktası hakkında
GÜNDEMPik nedir?
Son dakika haberler... Tokat’ta 1 köy karantinaya alındı
GÜNDEMTokat’ta 1 köy karantinaya alındı
Dünyaya meteor çarpacak mı? NASA'dan son dakika meteor açıklaması 2020
GÜNDEMNASA'dan son dakika meteor açıklaması
Son dakika haberler... Suudi Arabistan’dan gelen 328 kişi karantinaya alındı!
GÜNDEMSuudi Arabistan’dan gelen 328 kişi karantinaya ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X