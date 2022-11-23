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Düzce depremi büyük İstanbul depremini tetikler mi? Uzmanlar Düzce'de meydana gelen deprem sonrası uyardı!

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem İstanbul, Bolu, Sakarya, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, Ankara ve İzmir illerinde de hissedildi. Saat 04:08'de meydana gelen depremin, İstanbul depremini tetikleyip tetiklemeyeceği gündeme geldi. Konuya ilişkin uzmanlardan açıklamalar geldi.

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  • Düzce depremi büyük İstanbul depremini tetikler mi? Uzmanlar Düzce'de meydana gelen deprem sonrası uyardı!

    Düzce Gölyaka'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul, Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, Edirne, Çankırı, Zonguldak, Sakarya illeri ve ilçelerinde hissedilen Düzce depreminde can kaybı yaşanmadığı açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 04:08'de gerçekleşen depremde biri ağır 22 kişinin yaralandığını duyurdu. 6,81 derinliğinde hissedilen depremin ardından "Düzce depremi büyük İstanbul depremini tetikler mi?" sorusu gündeme geldi. Uzmanlar, Düzce'de meydana gelen depremin ardından uyarılarda bulundu.
  • Düzce depremi büyük İstanbul depremini tetikler mi? Uzmanlar Düzce'de meydana gelen deprem sonrası uyardı!

    DÜZCE 5,9'LA SALLANDI!

    Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

    AFAD, "Düzce'de kontrol amaçlı enerji kesintileri uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmamasını önemle rica ederiz" açıklamasında bulundu.

     

    Kandilli Rasathanesi ise 5,9 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü daha sonra 6 olarak revize etti.
  • Düzce depremi büyük İstanbul depremini tetikler mi? Uzmanlar Düzce'de meydana gelen deprem sonrası uyardı!

    İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 04.08'de yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremle ilgili can kaybı bilgisi bulunmadığını bildirdi.

    Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    "Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, saat 04.08'de gerçekleşen 5.9 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan can kaybı bilgisi bulunmamaktadır. Ekiplerimizin saha taraması devam etmektedir. Hemşehrilerimize geçmiş olsun."

    İçişleri Bakanı Soylu, Ankara'dan helikopterle 5,9 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Düzce'ye hareket etti.
  • Düzce depremi büyük İstanbul depremini tetikler mi? Uzmanlar Düzce'de meydana gelen deprem sonrası uyardı!

    AFAD BAŞKANI SEZER'DEN DEPREM AÇIKLAMASI

    İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Düzce'deki deprem ile ilgili, "An itibarıyla bölgede herhangi bir olumsuz durum bulunmuyor. Saha tarama çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

    AFAD Başkanı Sezer, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

    "Düzce ilimizin Gölyaka ilçesinde, saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. An itibarıyla bölgede herhangi bir olumsuz durum bulunmuyor. Saha tarama çalışmaları devam ediyor. Düzceli hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."
  • Düzce depremi büyük İstanbul depremini tetikler mi? Uzmanlar Düzce'de meydana gelen deprem sonrası uyardı!

    SAĞLIK BAKANI KOCA: 22 KİŞİ YARALANDI

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde biri ağır 22 kişinin yaralandığını bildirdi.

    Sosyal medya hesabından Düzce'de meydana gelen depreme ilişkin paylaşımda bulunan Koca, şu ifadeleri kullandı:

    "04.08'de Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde şu anki durum: Düzce'de 22 yaralımız var, 1'inin durumu yüksekten atlama sebebiyle ağır. Şehre gerekli ambulans ve UMKE timi görevlendirmeleri yapılmıştır. Yeni bilgileri paylaşacağız. Geçmiş olsun."
  • Düzce depremi büyük İstanbul depremini tetikler mi? Uzmanlar Düzce'de meydana gelen deprem sonrası uyardı!

    DÜZCE DEPREMİ İSTANBUL DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?

    İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ziyadin Çakır "Maalesef Düzce adından da belli olduğu gibi düz bir zeminde bulunuyor. Düzce zemini pek iyi değil ve böyle sarsıntılar oluyor. Ancak bu fay hattında bundan daha büyük bir deprem potansiyeli şu an yok. Çok düşük bir ihtimal. Eğer çatlak olan evler var ise bu evlerden uzak durulmasını tavsiye edebilirim. İstanbul depremini tetiklemez. İstanbul ile bir alakası yok. 6 üzerinde bir deprem üretecek bir fay potansiyel yok." ifadelerini kullandı.

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