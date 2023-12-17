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        PAMUK YÜKLÜ TIR ALEV ALEV YANDI

        DÜZCE'de, Anadolu Otoyolunda çıkan yangında pamuk yüklü TIR alev alev yandı. TIR küle dönerken otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 02:18 Güncelleme: 17.12.2023 - 02:18
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        PAMUK YÜKLÜ TIR ALEV ALEV YANDI
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        DÜZCE'de, Anadolu Otoyolunda çıkan yangında pamuk yüklü TIR alev alev yandı. TIR küle dönerken otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

        Yangın, saat 20.30 sıralarında Anadolu Otoyolunun Gölyaka gişeleri mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Mehmet Yağmurlu idaresindeki 27 ABH 87 plakalı pamuk yüklü TIR'ın dorse kısmı henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını fark eden Yağmurlu, aracı yol kenarına çekerek durumu polis, itfaiye ve karayolları ekiplerine bildirdi. TIR´ın dorsesinde bulunan pamukların yanmaya başlamasıyla aracın dorsesi alev alev yandı. Yangında TIR yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Yangın nedeniyle otoyolun Ankara yönünde ulaşım kapatılırken uzun araç kuyrukları oluştu. Yangının söndürülmesinin ardından ulaşım normale döndü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        -TIR yanarken görüntü

        -İtfaiye ekiplerinin görüntüsü

        -TIR´ın söndürüldükten sonraki görüntüsü

        -Genel ve Detaylar

        DHA-Gündem - Türkiye-Düzce - Tezcan SOLMAZ

        2023-12-17 02:15:29

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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