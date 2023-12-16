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        Düzce'de rüzgarın etkisiyle dalga boyu 4 metreye ulaştı

        Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde rüzgar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 15:15 Güncelleme: 16.12.2023 - 15:15
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        Düzce'de rüzgarın etkisiyle dalga boyu 4 metreye ulaştı
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        Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde rüzgar etkili oldu.

        Öğle saatlerinde etkisini artıran rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu 4 metreye ulaştı.

        Rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamazken, bazıları teknelerini limandaki güvenli bölgeye çekti.

        Meteoroloji yetkilileri, gün boyu devam etmesi beklenen rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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