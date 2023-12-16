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        Anadolu Otoyolu'nda pamuk yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

        Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde pamuk yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 20:55 Güncelleme: 16.12.2023 - 21:21
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        Anadolu Otoyolu'nda pamuk yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
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        Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde pamuk yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Mehmet Yağmurlu idaresindeki 27 ABH 87 plakalı pamuk yüklü tırın dorse kısmı, Gölyaka gişelerine yaklaşık 1 kilometre kala henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

        Yangını fark eden Yağmurlu, aracı yol kenarına çekerek durumu polis, itfaiye ve Karayolları ekiplerine bildirdi.

        Yol güvenliğinin sağlanmasının ardından itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, tır tamamen kullanılamaz hale geldi.

        İtfaiye, bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.

        Yangın nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde trafik kontrollü ilerliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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