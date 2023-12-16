Düzce'de hayırsever iş insanı, Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yaptıracak Düzce'de bir hayırsever iş insanı tarafından yaptırılacak Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu için protokol imzalandı.

Düzce'de bir hayırsever iş insanı tarafından yaptırılacak Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu için protokol imzalandı.

Valilik makamında düzenlenen törende konuşan Vali Selçuk Aslan, iş adamı Seyit Emre Kılıç'ın, sağlık alanına verdiği destekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Şıralık Mahallesi'nde yapılacak hizmet binasının, kentte hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Aslan, desteklerinden dolayı iş adamı Kılıç'a teşekkürlerini iletti.

Törende, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz da hazır bulundu.

Yapımına kısa sürede başlanacak olan binaya, Düzce Merkez 12 No'lu "Şaban Kılıç 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu" ismi verilecek.