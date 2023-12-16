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        Bolu Dağı geçişinde etkili olan sis görüş mesafesini azalttı

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişindeki sis, görüş mesafesinin azalmasına neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 11:30 Güncelleme: 16.12.2023 - 11:30
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        Bolu Dağı geçişinde etkili olan sis görüş mesafesini azalttı
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        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişindeki sis, görüş mesafesinin azalmasına neden oldu.

        Bölgede dün akşam saatlerinden itibaren görülen sis, sabah yoğunluğunu artırdı.

        Sağanağın da aralıklarla etkili olduğu bölgede görüş mesafesi düştü.

        Yolun Düzce kesiminde Taşaltı, Heyelan, Bıçkıyanı, Kaynaşlı ve Karanlıkdere, Bolu kesiminde ise Elmalık, Abant Kavşağı mevkilerinde sis nedeniyle sürücüler yolda dikkatli ilerledi.

        Bölgede görev yapan Karayolları, polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri sise karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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