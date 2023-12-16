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        Düzce'de asayiş

        Düzce'de aracında 5 bin 120 paket kaçak sigarayla yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 12:03 Güncelleme: 16.12.2023 - 12:28
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        Düzce'de asayiş
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        Düzce'de aracında 5 bin 120 paket kaçak sigarayla yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Gümüşova Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-100 kara yolunun Düzce-Sakarya sınırında yaptıkları uygulama sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, 5 bin 120 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        İfadesi alınmak üzere jandarma karakoluna getirilen sürücü M.K. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        - "Mercek operasyonu"nda yakalanan 2 kişi cezaevine gönderildi

        "Mercek operasyonu" kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

        Haklarında "Vergi Usul Kanununa Muhalefet" suçundan 3 yıl 4 ay ve "yağma" suçundan 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

        İki kişi, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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