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        Efteni Gölü'nde ilk kez ak kuyruklu kartal görüldü

         DÜZCE'de,Efteni Gölü'nde Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü tarafından su kuşu sayımı yapıldı. Sayımda, 22 farklı türden 2 bin 111 kuş tespit edilirken, ilk kez gölde ak kuyruklu kartal gözlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 16:49 Güncelleme: 15.01.2024 - 16:50
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        Efteni Gölü'nde ilk kez ak kuyruklu kartal görüldü
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         DÜZCE'de,Efteni Gölü'nde Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü tarafından su kuşu sayımı yapıldı. Sayımda, 22 farklı türden 2 bin 111 kuş tespit edilirken, ilk kez gölde ak kuyruklu kartal gözlendi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü tarafından Efteni Gölü Yaban Hayatı Koruma Sahası'nda, su kuşu sayımı yapıldı. Kış aylarında göl çevresinde konaklayan kuş türlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan sayımda, 22 değişik türde 2 bin 111 tane su kuşu sayımı yapıldı. Yapılan sayımda sakar meke, yeşilbaş, kaşıkgaga, çamurcun, fiyu, küçük karabatak gibi türlerin yanı sıra, ilk defa ak kuyruklu kartal olduğu gözlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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