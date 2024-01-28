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        Düzce´de derede kadın cesedi bulundu (2) - Yeniden

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 15:35 Güncelleme: 28.01.2024 - 15:40
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        Düzce´de derede kadın cesedi bulundu (2) - Yeniden
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        Yazıişleri müdürlerinin dikkatine

        'Düzce´de derede kadın cesedi bulundu, yakınları cenazeyi almadı'  haberimizi kaynağından yapılan düzeltme ile yeniden servis ediyoruz.  Önceki haberdeki fotoğraf ve isim yanlış verildiği için kullanılmaması gerekiyor.

        -----------------

        (YENİDEN)

        Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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