Düzce´de derede kadın cesedi bulundu (2) - Yeniden

Yazıişleri müdürlerinin dikkatine

'Düzce´de derede kadın cesedi bulundu, yakınları cenazeyi almadı' haberimizi kaynağından yapılan düzeltme ile yeniden servis ediyoruz. Önceki haberdeki fotoğraf ve isim yanlış verildiği için kullanılmaması gerekiyor.

-----------------

(YENİDEN)

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,