Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Yanan dağ evinde cesedi bulunan Emre'yi arkadaşı öldürmüş

        DÜZCE'de dağ evinde yanmış halde cesedi bulunan Emre Başoğlu'nun (26) birlikte yaylaya gittiği arkadaşı Mehmet Ali Türken (19) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 14:50 Güncelleme: 03.10.2024 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yanan dağ evinde cesedi bulunan Emre'yi arkadaşı öldürmüş
        ABONE OL
        ABONE OL

        DÜZCE'de dağ evinde yanmış halde cesedi bulunan Emre Başoğlu'nun (26) birlikte yaylaya gittiği arkadaşı Mehmet Ali Türken (19) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

        Olay, 29 Eylül'de, Kavakbıçkı köyü yakınlarındaki Koca Yayla'da meydana geldi. Dağ evinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, içeride yapılan incelemede Emre Başoğlu'nun yanmış cesedi bulundu. Olayın ardından jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturmada, Başoğlu ile yaylaya gittiği belirlenen arkadaşı Mehmet Ali Türken gözaltına alındı. Türken'in jandarmada verdiği ifadede, cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

        Türken'in ifadesinde, olay günü alkol almak için dağ evine gittiklerini ve Emre Başoğlu'nun kendisiyle cinsel ilişki kurmak istediğini, bunun üzerine yanında bulunan ruhsatsız silahla vurduğunu ve daha sonra evi yaktığını söylediği öğrenildi.

        Mehmet Ali Türken'in olaydan 17 gün önce sosyal medya hesabından, 'En güzel cinayetlerimi geçmişi öldürürken işledim. Bazıları katil dese de Rabb'im biliyor ki benimkisi nefsi müdafaa' ifadelerinin yer aldığı paylaşım yaptığı, buna da 'Dışarıdan bakınca görünmese de içimde geçmişin yaraları var, bunun hesabı ağır olacak' notunu düştüğü tespit edildi. Türken, jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cem Garipoğlu'nun inanılmaz '3' tesadüfü! Mezarından DNA örneği alındı!
        Cem Garipoğlu'nun inanılmaz '3' tesadüfü! Mezarından DNA örneği alındı!
        Zam şampiyonu oldu ancak maliyeti kurtardı
        Zam şampiyonu oldu ancak maliyeti kurtardı
        Sedan TOGG görücüye çıktı
        Sedan TOGG görücüye çıktı
        Arda Güler'in büyük şanssızlığı!
        Arda Güler'in büyük şanssızlığı!
        Etik ve bilim arasındaki yasaklı deney!
        Etik ve bilim arasındaki yasaklı deney!
        Annesi öldü, babası ve kendisi yaralı! Şampiyonu kahreden kaza!
        Annesi öldü, babası ve kendisi yaralı! Şampiyonu kahreden kaza!
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        "Aktürkoğlu'nun büyüsü"
        "Aktürkoğlu'nun büyüsü"
        "Biden ve Netanyahu'nun görüşmeleri 'bağrışma' içinde geçiyor"
        "Biden ve Netanyahu'nun görüşmeleri 'bağrışma' içinde geçiyor"
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Emeklinin 3 aylık enflasyon farkı
        Emeklinin 3 aylık enflasyon farkı
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Eylül enflasyonu açıklandı
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        Devlet Tiyatroları sezonu “tartışmalı” açtı
        Devlet Tiyatroları sezonu “tartışmalı” açtı
        'Dursun dede'nin ilginç vasiyeti
        'Dursun dede'nin ilginç vasiyeti
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        Tatsız karşılaşma
        Tatsız karşılaşma
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        'Evet' demek kolay oldu
        'Evet' demek kolay oldu

        Benzer Haberler

        Akçakoca'da mendireği aşan dalgalar nedeniyle tekneler zarar gördü
        Akçakoca'da mendireği aşan dalgalar nedeniyle tekneler zarar gördü
        Düzce'de Fiskobirlik Kavşağı trafiğe açıldı
        Düzce'de Fiskobirlik Kavşağı trafiğe açıldı
        Akçakoca'da balıkçılar olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı
        Akçakoca'da balıkçılar olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı
        Bolu Dağı'nın Düzce geçişinde devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
        Bolu Dağı'nın Düzce geçişinde devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
        Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu
        Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu
        Düzce'de meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı
        Düzce'de meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı