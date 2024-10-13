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        Otoyolda zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

        DÜZCE'de arıza yapan aracından inen Hüseyin Demircan'a otomobil çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 11:46 Güncelleme: 13.10.2024 - 11:50
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        Otoyolda zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
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        DÜZCE’de arıza yapan aracından inen Hüseyin Demircan’a otomobil çarptı. Demircan yaşamını yitirirken, 3 aracın daha karıştığı kazada 2 kişi de yaralandı.

        Kaza, saat 09.00 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Gümüşova rampaları mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Hüseyin Demircan’ın kullandığı otomobil arıza yaptı. Arızayı kontrol etmek için aracından inen Demircan’a yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan başka bir otomobil çarptı. Daha sonra aynı noktada 3 araç daha birbirine girdi. Kazada Hüseyin Demircan hayatını kaybederken, diğer araçlardaki Sıtkı Özer ve Halil Kurşun yaralandı. Zincirleme kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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