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        Buzlanan yolda işçi servis minibüsü devrildi; 7 yaralı

        DÜZCE'de yoldaki gizli buzlanma nedeniyle işçi servis minibüsünün devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 09:49 Güncelleme: 30.11.2024 - 09:55
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        Buzlanan yolda işçi servis minibüsü devrildi; 7 yaralı
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        DÜZCE’de yoldaki gizli buzlanma nedeniyle işçi servis minibüsünün devrildiği kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılara müdahaleye gelen ambulans da kayarak refüje çıktı.

        Kaza, saat 07.00 sıralarında Bahçeşehir 1’inci Düzce Bulvarı kavşağında meydana geldi. Şehir merkezine doğru giden Ayhan Yıldız idaresindeki 81 ABM 264 plakalı işçi servis minibüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, minibüsteki 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans da gizli buzlanma nedeniyle refüje çıktı. Bunun üzerine olay yerine çağrılan destek ambulanslarla yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

        Polis ekipleri, başka kazaların yaşanmaması için yolu kapatarak gizli buzlanmanın yaşandığı noktada önlem aldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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