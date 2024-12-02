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        Çöp konteynerini ateşe verip kaçtı; o anlar kamerada

        DÜZCE'de bir kişinin çöp konteynerini ateşe verip kaçması, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 20:39 Güncelleme: 02.12.2024 - 20:45
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        Çöp konteynerini ateşe verip kaçtı; o anlar kamerada
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        DÜZCE’de bir kişinin çöp konteynerini ateşe verip kaçması, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Çay Mahallesi Saatçigil Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, yol kenarında duran çöp konteynerinin yanına gelerek içini kontrol etti. Şüpheli, daha sonra montunun cebinden çıkardığı çakmakla çöpte bulunan kağıtları ateşe verip kaçtı. Çöp konteynerinden çıkan alevleri gören bir vatandaş, çevreden edindiği su dolu kovayla yangını söndürdü. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Düzce Belediyesi çöpleri ateşe veren kişi hakkında şikayetçi oldu. Polis, şüphelinin kimliğinin tespiti için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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