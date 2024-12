Ömrünü iyiliğe adadı

DÜZCE'deyaşayan Necmel Bilir (82), 45 yıl önce üye olduğu Türkiye Yardım Sevenler Derneği'nin Düzce Şubesi'nin 35 senedir başkanlığını yapıyor. Bilir, "Elimden geldiği kadar çalışıyorum. Çok seviyorum. Yardımlaşmayı, insanlarla bütünleşmeyi, onların dertlerini dinlemeyi, bir soruna çözüm bulduğum zaman duyduğum mutluluğu anlatmam mümkün değil" dedi.

Türkiye Yardım Sevenler Derneği'nin Düzce Şube Başkanı Necmel Bilir, 37 yaşında öğretmenlik yaptığı dönemde dernekle tanıştı. İlk olarak yönetim kurulu üyesi olan Bilir, 10 yıl boyunca yönetim kurulunun çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra 47 yaşında dernek başkanı oldu. 35 yıldır dernek başkanlığı görevini yürüten Necmel Bilir ve yönetim kurulu üyeleri, eğitimden, sağlığa, gıdadan, yol masraflarına kadar ihtiyacı olanların yardımına koşuyor.

'TALEBE OKUTUYORUZ, HER TÜRLÜ YARDIMA AÇIĞIZ'

Türkiye Yardım Sevenler Derneği'nde 45 yıldır yaptığı çalışmaları anlatan Necmel Bilir, "45 sene önce yapılan bir teklifle çalışmam istendi. Çok severek yaptım. 10 yıl çalıştıktan sonra başkan oldum. 35 senedir derneğin başındayım. Elimden geldiği kadar çalışıyorum. Çok seviyorum. Yardımlaşmayı, insanlarla bütünleşmeyi, onların dertlerini dinlemeyi, bir soruna çözüm bulduğum zaman duyduğum mutluluğu anlatmam mümkün değil. Bu zaten zorla yapılan bir iş değil. Tamamen ruhunuza bağlı bir durum. Talebe okutuyoruz, her türlü yardıma açığız. Atatürk'ün ismini verdiği bir dernek. Önceleri yoksul kadın derneği olarak kuruluyor ancak Atatürk yoksul kadın olmaz diyerek 'Yardım Sevenler Derneği' diyor. Eğitime, yoksula her kesime hitap eden bir dernek. Her alanda yardımımız var. Evlatları hasta, kendileri hasta olan vatandaşlarımıza yardım ediyoruz" dedi.