Ömrünü iyiliğe adadı
DÜZCE'deyaşayan Necmel Bilir (82), 45 yıl önce üye olduğu Türkiye Yardım Sevenler Derneği'nin Düzce Şubesi'nin 35 senedir başkanlığını yapıyor.
DÜZCE'deyaşayan Necmel Bilir (82), 45 yıl önce üye olduğu Türkiye Yardım Sevenler Derneği'nin Düzce Şubesi'nin 35 senedir başkanlığını yapıyor. Bilir, "Elimden geldiği kadar çalışıyorum. Çok seviyorum. Yardımlaşmayı, insanlarla bütünleşmeyi, onların dertlerini dinlemeyi, bir soruna çözüm bulduğum zaman duyduğum mutluluğu anlatmam mümkün değil" dedi.
Türkiye Yardım Sevenler Derneği'nin Düzce Şube Başkanı Necmel Bilir, 37 yaşında öğretmenlik yaptığı dönemde dernekle tanıştı. İlk olarak yönetim kurulu üyesi olan Bilir, 10 yıl boyunca yönetim kurulunun çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra 47 yaşında dernek başkanı oldu. 35 yıldır dernek başkanlığı görevini yürüten Necmel Bilir ve yönetim kurulu üyeleri, eğitimden, sağlığa, gıdadan, yol masraflarına kadar ihtiyacı olanların yardımına koşuyor.
'TALEBE OKUTUYORUZ, HER TÜRLÜ YARDIMA AÇIĞIZ'
Türkiye Yardım Sevenler Derneği'nde 45 yıldır yaptığı çalışmaları anlatan Necmel Bilir, "45 sene önce yapılan bir teklifle çalışmam istendi. Çok severek yaptım. 10 yıl çalıştıktan sonra başkan oldum. 35 senedir derneğin başındayım. Elimden geldiği kadar çalışıyorum. Çok seviyorum. Yardımlaşmayı, insanlarla bütünleşmeyi, onların dertlerini dinlemeyi, bir soruna çözüm bulduğum zaman duyduğum mutluluğu anlatmam mümkün değil. Bu zaten zorla yapılan bir iş değil. Tamamen ruhunuza bağlı bir durum. Talebe okutuyoruz, her türlü yardıma açığız. Atatürk'ün ismini verdiği bir dernek. Önceleri yoksul kadın derneği olarak kuruluyor ancak Atatürk yoksul kadın olmaz diyerek 'Yardım Sevenler Derneği' diyor. Eğitime, yoksula her kesime hitap eden bir dernek. Her alanda yardımımız var. Evlatları hasta, kendileri hasta olan vatandaşlarımıza yardım ediyoruz" dedi.
'HERKES BİR TUĞLA KOYMAK İÇİN YARIŞ HALİNDE'
Özellikle eğitime önem verdiklerini söyleyen Bilir, "En önemli özelliğimiz ise eğitim. Hatay'da bir anaokulu yaptırıyoruz. Bunun için derneğimiz bir çalışma içerisinde. Okulun temelleri atıldı ve herkes bir tuğla koymak için yarış halinde. Bir tuğlada yardımseverlerden olsun diyoruz. Kendi imkanlarımızla ve üyelerimizin yardımı ile dönüyor. Üye aidatlarımız var. Her yıl yılbaşında topluyoruz. Bundan gelir elde ediyoruz. İsmini saymadığım ama bizlere her zaman destek olan insanlarımız var. Onların gücüyle, yardımıyla, destekleriyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.