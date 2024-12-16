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        Düzce'de adrenalin tutkunları karda safari yaptı

        Düzce'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından yaylalara çıkan off-road tutkunları safari yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 11:42 Güncelleme: 16.12.2024 - 11:42
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        Düzce'de adrenalin tutkunları karda safari yaptı
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        Düzce'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından yaylalara çıkan off-road tutkunları safari yaptı.

        Kentin yüksek rakımlı yaylalarında gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini gösterdi.

        Kardüz, Pürenli, Balıklı, Sinekli ve Odayeri yaylaları aralıklarla devam eden yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

        Arazi araçlarıyla yaylalara çıkan Düzce Safari Off-Road Kulübü üyeleri, kar safarisi yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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