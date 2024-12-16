Düzce'de adrenalin tutkunları karda safari yaptı
Düzce'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından yaylalara çıkan off-road tutkunları safari yaptı.
Düzce'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından yaylalara çıkan off-road tutkunları safari yaptı.
Kentin yüksek rakımlı yaylalarında gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini gösterdi.
Kardüz, Pürenli, Balıklı, Sinekli ve Odayeri yaylaları aralıklarla devam eden yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Arazi araçlarıyla yaylalara çıkan Düzce Safari Off-Road Kulübü üyeleri, kar safarisi yaptı.
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