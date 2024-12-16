Düzce'de adrenalin tutkunları karda safari yaptı

Kardüz, Pürenli, Balıklı, Sinekli ve Odayeri yaylaları aralıklarla devam eden yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Düzce'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından yaylalara çıkan off-road tutkunları safari yaptı.

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