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        Düzce'de sahte para operasyonu: 1 tutuklama

        DÜZCE'de, polisin düzenlediği operasyonda sahte 1650 adet 100 dolarlık banknot ile 1247 adet sahte 200 TL'lik banknot ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 11:21 Güncelleme: 15.12.2024 - 11:25
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        Düzce'de sahte para operasyonu: 1 tutuklama
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        DÜZCE’de, polisin düzenlediği operasyonda sahte 1650 adet 100 dolarlık banknot ile 1247 adet sahte 200 TL’lik banknot ele geçirildi. Gözaltına alınan H.K. (44) tutuklandı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte dolar bastığı iddia edilen H.K.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Şüphelinin bulunabileceği 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 1650 adet sahte 100 dolarlık banknot, 1247 adet sahte 200 TL’lik banknot, para sayma makinesi, 48 özel solüsyonlu para yapmaya uygun kağıt, 740 basıma hazırlanmış kağıt ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Sahte para imal ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan H.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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