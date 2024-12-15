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        Amatör lig maçında kavga çıktı: 8 yaralı

        DÜZCE'de Süper Amatör Lig'de oynanan Yığılcaspor ile Aziziyespor maçı sırasında futbolcular arasında çıkan kavgaya taraftarlar da katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 19:54 Güncelleme: 15.12.2024 - 20:00
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        Amatör lig maçında kavga çıktı: 8 yaralı
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        DÜZCE'de Süper Amatör Lig'de oynanan Yığılcaspor ile Aziziyespor maçı sırasında futbolcular arasında çıkan kavgaya taraftarlar da katıldı. Polisin biber gazıyla müdahale ettiği kavgada 8 kişi hafif yaralandı.

        Düzce Süper Amatör Lig A Grubu’nda bugün Yığılcaspor-Aziziyespor ile karşılaştı. Yığılca Şehir Stadı'ndaki karşılaşmanın 2'nci yarısının oynandığı sırada saha içinde futbolcular arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmaya taraftarlar da katıldı. Çıkan tekmeli, yumruklu kavgada 8 kişi hafif yaralandı. Polis ekipleri, biber gazıyla müdahale ederek kavgayı sonlandırdı. Jandarma ekibi de havaya silah doğrultarak tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
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        Galeri

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