Amatör lig maçında kavga çıktı: 8 yaralı
DÜZCE'de Süper Amatör Lig'de oynanan Yığılcaspor ile Aziziyespor maçı sırasında futbolcular arasında çıkan kavgaya taraftarlar da katıldı.
DÜZCE'de Süper Amatör Lig'de oynanan Yığılcaspor ile Aziziyespor maçı sırasında futbolcular arasında çıkan kavgaya taraftarlar da katıldı. Polisin biber gazıyla müdahale ettiği kavgada 8 kişi hafif yaralandı.
Düzce Süper Amatör Lig A Grubu’nda bugün Yığılcaspor-Aziziyespor ile karşılaştı. Yığılca Şehir Stadı'ndaki karşılaşmanın 2'nci yarısının oynandığı sırada saha içinde futbolcular arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmaya taraftarlar da katıldı. Çıkan tekmeli, yumruklu kavgada 8 kişi hafif yaralandı. Polis ekipleri, biber gazıyla müdahale ederek kavgayı sonlandırdı. Jandarma ekibi de havaya silah doğrultarak tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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