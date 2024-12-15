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        Korugöl Tabiat Parkı, ziyaretçilerini bekliyor

        DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesindeki Korugöl Tabiat Parkı doğal güzelliğiyle hayran bırakırken, göl, çevresinde yapılan yenileme çalışmaları sonrası ziyaretçilerini bekliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 11:35 Güncelleme: 15.12.2024 - 11:40
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        Korugöl Tabiat Parkı, ziyaretçilerini bekliyor
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        DÜZCE’nin Kaynaşlı ilçesindeki Korugöl Tabiat Parkı doğal güzelliğiyle hayran bırakırken, göl, çevresinde yapılan yenileme çalışmaları sonrası ziyaretçilerini bekliyor.

        Kaynaşlı ilçesine bağlı Üçköprü köyünde 40 hektarlık alanda bulunan Korugöl Tabiat Parkı, doğal güzelliği ile ilgi çekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından göl etrafındaki oturma ve yürüyüş alanlarında yenileme çalışması yapıldı. Kayın, meşe ve gürgen ağaçlarının gölle bütünleştiği Korugöl, yenilenen haliyle ziyaretçilerini bekliyor. Tabiat parkının güzel manzarası dronla havadan görüntülendi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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