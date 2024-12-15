Korugöl Tabiat Parkı, ziyaretçilerini bekliyor

Kaynaşlı ilçesine bağlı Üçköprü köyünde 40 hektarlık alanda bulunan Korugöl Tabiat Parkı, doğal güzelliği ile ilgi çekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından göl etrafındaki oturma ve yürüyüş alanlarında yenileme çalışması yapıldı. Kayın, meşe ve gürgen ağaçlarının gölle bütünleştiği Korugöl, yenilenen haliyle ziyaretçilerini bekliyor. Tabiat parkının güzel manzarası dronla havadan görüntülendi.

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