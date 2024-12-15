Düzce'de Süper Amatör Lig karşılaşması, çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi

Düzce'nin Yığılca ilçesindeki Süper Amatör Lig maçı, çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi.

Süper Amatör Lig A Grubu'nda mücadele eden Yığılcaspor ile Aziziyespor, Yığılca Şehir Stadı'nda karşılaştı.

Maç oynandığı sırada bazı taraftarların sahaya girmesiyle başlayan gerginliğin artması üzerine, karşılaşma tatil edildi.

Olaylar, stat dışında da devam etti. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, ev sahibi ve rakip takımın taraftarları birbirlerini darbetti.

Yığılca Kaymakamı Hüseyin Demirkol ve Belediye Başkanı Selami Savaş da bölgeye gelerek kavgayı yatıştırmak için uğraştı.

Polis ve jandarmanın müdahalesiyle sona eren kavgada bazı taraftarlar yaralandı.