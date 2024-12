Ata yadigarı evde geçmişi yaşatıyor, bahçesinde damakları tatlandırıyor

GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Düzce'de yaşayan Zuhal Aksöz, bakım ve tadilattan geçirerek asırlık eşyalarla donattığı ata yadigarı evde geçmişi geleceğe taşırken, bahçede de kafe restoran hizmeti veriyor.

Evli ve 3 çocuk annesi 42 yaşındaki Aksöz, Konuralp bölgesinde eşi Hüseyin Aksöz'ün dedesinden kalma tek katlı yaklaşık 100 yıllık ahşap ve kerpiç yapılı evi 8 yıl önce kendi imkanlarıyla restore ettirerek hem ziyarete açmaya hem de restoran ve kafe olarak kullanmaya karar verdi.

- "Her şeyi koruyarak bir konsept oluşturduk"

Aksöz, restorasyondan önce evdeki asırlık malzemeleri kendi evlerinin bir odasında koruma altına aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Evin restorasyonuyla kendimiz ilgilendik. Tamamen her şeyi sıfırladık, tahtaları yıkayarak başladık. Sedirleri eşimle çaktık, örtüleri birlikte diktik. Camdaki tüllerin kornişlerine kadar 1 ay gibi kısa sürede her şeyi biz yaptık. Dedemizin kullandığı tabaklardan sürahi ve fincan takımlarına kadar her şeyi koruyarak böyle bir konsept oluşturduk. İlk önce hatıraları koruyarak başladık. Sonra bunu bir işletmeye dönüştürmeye karar verdik."