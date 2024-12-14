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        Anadolu Otoyolu'nda şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde karşı şeride geçtikten sonra şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 20:07 Güncelleme: 14.12.2024 - 20:07
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        Anadolu Otoyolu'nda şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde karşı şeride geçtikten sonra şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde seyreden K.G. idaresindeki 34 NK 1146 plakalı silobas dorse takılı tır, Sinirci mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak karşı şeride geçti.

        Kontrolden çıkan tırın şarampole devrildiği kazada sürücü K.G. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan K.G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Öte yandan, kaza nedeniyle İstanbul yönünde ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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