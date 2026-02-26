Canlı
        Düzce Haberleri

        Çocukluk tutkusunun peşinden giderek yaşlılığında fırçayı eline aldı

        ÖMER ÜRER - Düzce'de yaşayan 72 yaşındaki Gönül Alemdar, katıldığı kursta resim yapmayı öğrenerek çocukluk hayalini gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 11:22
        Küçüklüğünden beri resme ilgisi olan 4 çocuk ve 5 torun sahibi Alemdar, 3 yıl önce Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarının (BELMEK) düzenlediği resim kursuna yazıldı.

        Kursta aldığı eğitimle kendini geliştiren Alemdar, bu zamana kadar yaklaşık 100 tablo yaptı.

        Resimleriyle hem öğreticilerinin hem de çevresinin takdirini kazanan Alemdar, eserlerini hatıra olarak hediye ediyor.

        Alemdar, eser sayısını çoğaltarak sergi açmayı hedefliyor.

        - "Resim yapmaktan çok keyif alıyorum"

        Gönül Alemdar, AA muhabirine, çocukluğundan beri resim yapmayı çok sevdiğini söyledi.


        Resim yapmanın her zaman hayali olduğunu fakat çeşitli nedenlerle bunu gerçekleştiremediğini anlatan Alemdar, şunları kaydetti:


        "Kurs açılınca hemen kayıt yaptırdım, kaçırmak istemedim. Hayalimde resim yapmak hep vardı. 69 yaşında kursa başladım, şimdi 72 yaşındayım. Elimden geldiği kadar ve hocamın yardımıyla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Resim yapmaktan çok keyif alıyorum, evde oturmak istemiyorum. Daha iyisini, daha güzelini yapmak istiyorum."


        Alemdar, sanatın yaşının olmadığını belirterek, "Benim gibi yaşı olanlar, evde oturmasınlar. En azından iç dünyalarını dışa dökebilirler. Kızlarım ve torunlarım yaptığım bu uğraşıyı çok zevk alarak izliyorlar. Beni çok iyi karşıladılar. Çocuklarım destek oldu, 'Anne ne olur yap.' dediler. Hayalim gerçekleşti. İnşallah daha da iyi olur. Eserlerimi çocuklarıma, kardeşlerime hediye ettim. Elimde birkaç eser var, bunları çoğalttığımda sergi açmak isterim." ifadelerini kullandı.

        - "Hızına yetişemiyoruz"

        Usta öğretici Hülya Hamurci de Gönül Alemdar'ın çalışkan olduğunu dile getirerek, "Biz onun hızına yetişemiyoruz. Bir eserin astarını atarken, kurumayı beklerken o diğer tabloya geçmiş oluyor. Annelerimiz, teyzelerimiz evde otururken, Gönül Hanım burada bir tablodan diğerine geçiyor. Tekniğe de hakim oldu. Fırçası çalıştıkça gelişiyor." diye konuştu.

