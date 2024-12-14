Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobilin bariyere çarpması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobilin bariyere çarpması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Ş.M. idaresindeki 34 BLP 118 plakalı otomobil, Gölyaka gişeleri mevkisinde yol ayrımındaki bariyere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2'si çocuk 4 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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