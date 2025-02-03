Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Efteni Gölü, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı

        DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, İstanbul'un içme suyu ihtiyacını karşılayan Büyük Melen Çayı'nın kaynağı olan, ayrıca 150 türden kuşa ev sahipliği yapan Efteni Gölü, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 11:48 Güncelleme: 03.02.2025 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Efteni Gölü, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı
        ABONE OL

        DÜZCE’nin Gölyaka ilçesinde, İstanbul’un içme suyu ihtiyacını karşılayan Büyük Melen Çayı’nın kaynağı olan, ayrıca 150 türden kuşa ev sahipliği yapan Efteni Gölü, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı.

        Gölyaka ilçesindeki, Aksu, Asar, Uğur, Küçük Melen suları ile yan derelerin birleşerek İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan Büyük Melen Çayı’nı oluşturan Efteni Gölü, ayrıca kuş cenneti olarak biliniyor. Mevsim şartlarına göre her yıl 150 türden kuşa ev sahipliği yapan Efteni Gölü, hafta sonu yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Bölgede bulunan sazlıkların oluşturduğu manzarayı ve göldeki göçmen kuşları izlemek isteyen yerli ve yabancı turistler, bölgede bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pınar Gültekin kararına itiraz!
        Pınar Gültekin kararına itiraz!
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'un ilçe ilçe kar raporu!
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'un ilçe ilçe kar raporu!
        İstanbul'da simide 'gayriresmi' zam
        İstanbul'da simide 'gayriresmi' zam
        Dış ticaret rakamları açıklandı
        Dış ticaret rakamları açıklandı
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Tesiste başladı, fabrikaya sıçradı!
        Tesiste başladı, fabrikaya sıçradı!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Gece AVM'ye girip kuyumcuyu soydu! Kilolarca altınla kaçtı!
        Gece AVM'ye girip kuyumcuyu soydu! Kilolarca altınla kaçtı!
        "Mourinho bu soruyu sormalı!"
        "Mourinho bu soruyu sormalı!"
        Yağ yakımını hızlandırdığı iddia ediliyor!
        Yağ yakımını hızlandırdığı iddia ediliyor!
        Genç kadın kalbinden bıçakladı!
        Genç kadın kalbinden bıçakladı!
        Defalarca bıçaklanmış! Sandalyede ölüm!
        Defalarca bıçaklanmış! Sandalyede ölüm!
        Boşandıktan hemen sonra evlenecekler
        Boşandıktan hemen sonra evlenecekler
        Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı
        Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı
        Trump: Panama Kanalı'nı geri alacağız
        Trump: Panama Kanalı'nı geri alacağız
        Beyonce sonunda o ödülü aldı
        Beyonce sonunda o ödülü aldı
        ABD İç Güvenlik Bakanı at sırtında sınır devriyelerini gezdi
        ABD İç Güvenlik Bakanı at sırtında sınır devriyelerini gezdi

        Benzer Haberler

        Batı Karadeniz'in kuş cenneti Efteni Gölü'nde "Dünya Sulak Alanlar Günü" et...
        Batı Karadeniz'in kuş cenneti Efteni Gölü'nde "Dünya Sulak Alanlar Günü" et...
        Düzce'de kontrolden çıkarak şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi...
        Düzce'de kontrolden çıkarak şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi...
        Fındık fabrikasında elektrik akımına kapılan işçi yaralandı
        Fındık fabrikasında elektrik akımına kapılan işçi yaralandı
        Düzce'den kısa kısa
        Düzce'den kısa kısa
        Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Kayonga, Düzce Üniversitesini ziyaret etti
        Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Kayonga, Düzce Üniversitesini ziyaret etti
        Masör baba oğul aynı futbol kulübünde çalışıyor
        Masör baba oğul aynı futbol kulübünde çalışıyor