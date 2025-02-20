'Dur' ihtarına uymayıp, otomobiliyle polise çarptı; o anlar kamerada

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle hızla polis memuru Osman Güneç'e çarptı. Polis memuru ağır yaralanırken, yakalanıp, gözaltına alınan sürücü ile otomobilde yanında bulunan kişi tutuklandı. Otomobilin polise çarpması, güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde meydana geldi. Uygulama noktasında 'ur' ihtarına uymayan Şevket Can Çaylak (26) yönetimindeki 41 AGE 107 plakalı otomobil, hızla polis memuru Osman Güneç'e çarptı. Sürücü kaçarken, otomobilin çarptığı polis memuru ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri meslektaşlarına çarparak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, yaralı polis memuru ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüpheli ile otomobilde yanında bulunan Yakup Arslan Çelik (19), D-100 yolu Öztürkler Kavşağı mevkisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin evlerinde yapılan aramada 178 gram sentetik kannabinoid ile 24 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Öte yandan polis memuru Osman Güneç'in, üzerine gelen otomobilden kaçmaya çalışırken aracın hızla kendisine çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.